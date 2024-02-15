Macar forintinden İsviçre frangına
Reel döviz kuru ile HUF → CHF çevirin
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Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Macar Forinti / İsviçre Frangı
|2000 HUF
|4.88320 CHF
|5000 HUF
|12.20800 CHF
|10000 HUF
|24.41600 CHF
|15000 HUF
|36.62400 CHF
|20000 HUF
|48.83200 CHF
|30000 HUF
|73.24800 CHF
|40000 HUF
|97.66400 CHF
|50000 HUF
|122.08000 CHF
|60000 HUF
|146.49600 CHF
|100000 HUF
|244.16000 CHF
|150000 HUF
|366.24000 CHF
|200000 HUF
|488.32000 CHF
|Çevrim kurları İsviçre Frangı / Macar Forinti
|1 CHF
|409.56700 HUF
|5 CHF
|2047.83500 HUF
|10 CHF
|4095.67000 HUF
|20 CHF
|8191.34000 HUF
|50 CHF
|20478.35000 HUF
|100 CHF
|40956.70000 HUF
|250 CHF
|102391.75000 HUF
|500 CHF
|204783.50000 HUF
|1000 CHF
|409567.00000 HUF
|2000 CHF
|819134.00000 HUF
|5000 CHF
|2047835.00000 HUF
|10000 CHF
|4095670.00000 HUF