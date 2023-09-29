15000 Macar forintinden İsviçre frangına
Reel döviz kuru ile HUF → CHF çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / İsviçre Frangı
|2000 HUF
|4.97226 CHF
|5000 HUF
|12.43065 CHF
|10000 HUF
|24.86130 CHF
|15000 HUF
|37.29195 CHF
|20000 HUF
|49.72260 CHF
|30000 HUF
|74.58390 CHF
|40000 HUF
|99.44520 CHF
|50000 HUF
|124.30650 CHF
|60000 HUF
|149.16780 CHF
|100000 HUF
|248.61300 CHF
|150000 HUF
|372.91950 CHF
|200000 HUF
|497.22600 CHF
|Çevrim kurları İsviçre Frangı / Macar Forinti
|1 CHF
|402.23200 HUF
|5 CHF
|2011.16000 HUF
|10 CHF
|4022.32000 HUF
|20 CHF
|8044.64000 HUF
|50 CHF
|20111.60000 HUF
|100 CHF
|40223.20000 HUF
|250 CHF
|100558.00000 HUF
|500 CHF
|201116.00000 HUF
|1000 CHF
|402232.00000 HUF
|2000 CHF
|804464.00000 HUF
|5000 CHF
|2011160.00000 HUF
|10000 CHF
|4022320.00000 HUF