Türk lirasından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile TRY → CHF çevirin

1.000 try
28,55 chf

1.00000 TRY = 0.02855 CHF

23:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854971.077789.4521.450751.650760.947918.369
1 GBP1.1696311.2605104.6251.696821.930771.1086921.4847
1 USD0.92790.793336183.00271.346151.531750.879617.0446
1 INR0.01117920.009557950.012047810.01621810.01845420.01059720.20535

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Türk lirasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / İsviçre Frangı
1 TRY0.02855 CHF
5 TRY0.14276 CHF
10 TRY0.28551 CHF
20 TRY0.57102 CHF
50 TRY1.42756 CHF
100 TRY2.85512 CHF
250 TRY7.13780 CHF
500 TRY14.27560 CHF
1000 TRY28.55120 CHF
2000 TRY57.10240 CHF
5000 TRY142.75600 CHF
10000 TRY285.51200 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Türk Lirası
1 CHF35.02480 TRY
5 CHF175.12400 TRY
10 CHF350.24800 TRY
20 CHF700.49600 TRY
50 CHF1751.24000 TRY
100 CHF3502.48000 TRY
250 CHF8756.20000 TRY
500 CHF17512.40000 TRY
1000 CHF35024.80000 TRY
2000 CHF70049.60000 TRY
5000 CHF175124.00000 TRY
10000 CHF350248.00000 TRY