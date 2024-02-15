Türk lirasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile TRY → USD çevirin

1.000 try
32,46 usd

1.00000 TRY = 0.03246 USD

23:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.9280.793367278.9783.00881.346153.6728530.8979
1 EUR1.0775510.85492300.60489.44611.450543.9576833.294
1 GBP1.260451.16971351.628104.6281.696754.6294438.9453
1 PKR0.003584610.003326630.0028439210.2975550.004825430.01316580.110757

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / ABD Doları
1 TRY0.03246 USD
5 TRY0.16230 USD
10 TRY0.32461 USD
20 TRY0.64921 USD
50 TRY1.62304 USD
100 TRY3.24607 USD
250 TRY8.11518 USD
500 TRY16.23035 USD
1000 TRY32.46070 USD
2000 TRY64.92140 USD
5000 TRY162.30350 USD
10000 TRY324.60700 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Türk Lirası
1 USD30.80650 TRY
5 USD154.03250 TRY
10 USD308.06500 TRY
20 USD616.13000 TRY
50 USD1540.32500 TRY
100 USD3080.65000 TRY
250 USD7701.62500 TRY
500 USD15403.25000 TRY
1000 USD30806.50000 TRY
2000 USD61613.00000 TRY
5000 USD154032.50000 TRY
10000 USD308065.00000 TRY