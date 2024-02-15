Yeni Zelanda dolarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile NZD → USD çevirin

1.000 nzd
610,95 usd

1.00000 NZD = 0.61095 USD

16:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.535860.7947550.929483.02691.350450.88055150.185
1 AUD0.651110.5174650.6051454.05880.8792780.57332697.7855
1 GBP1.258251.932511.16937104.4691.69921.10786188.97
1 EUR1.075951.652510.85516189.33281.453020.947395161.595

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / ABD Doları
1 NZD0.61095 USD
5 NZD3.05475 USD
10 NZD6.10950 USD
20 NZD12.21900 USD
50 NZD30.54750 USD
100 NZD61.09500 USD
250 NZD152.73750 USD
500 NZD305.47500 USD
1000 NZD610.95000 USD
2000 NZD1221.90000 USD
5000 NZD3054.75000 USD
10000 NZD6109.50000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Yeni Zelanda Doları
1 USD1.63680 NZD
5 USD8.18400 NZD
10 USD16.36800 NZD
20 USD32.73600 NZD
50 USD81.84000 NZD
100 USD163.68000 NZD
250 USD409.20000 NZD
500 USD818.40000 NZD
1000 USD1636.80000 NZD
2000 USD3273.60000 NZD
5000 USD8184.00000 NZD
10000 USD16368.00000 NZD