Romanya leyinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile RON → USD çevirin

1.000 ron
216,26 usd

1.00000 RON = 0.21626 USD

18:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10.929051.348551.53480.794251.34620.8800583.009
1 EUR1.076411.451581.652060.8549351.449050.94731589.3509
1 CAD0.7415370.68890511.138110.5889660.9982570.6525961.5543
1 AUD0.651550.6053050.87864810.5174930.8771170.57339754.0845

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / ABD Doları
1 RON0.21626 USD
5 RON1.08130 USD
10 RON2.16260 USD
20 RON4.32520 USD
50 RON10.81300 USD
100 RON21.62600 USD
250 RON54.06500 USD
500 RON108.13000 USD
1000 RON216.26000 USD
2000 RON432.52000 USD
5000 RON1081.30000 USD
10000 RON2162.60000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Rumen Leyi
1 USD4.62407 RON
5 USD23.12035 RON
10 USD46.24070 RON
20 USD92.48140 RON
50 USD231.20350 RON
100 USD462.40700 RON
250 USD1156.01750 RON
500 USD2312.03500 RON
1000 USD4624.07000 RON
2000 USD9248.14000 RON
5000 USD23120.35000 RON
10000 USD46240.70000 RON