Endonezya rupisinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → USD çevirin

1.000.000 idr
64,04 usd

1.00000 IDR = 0.00006 USD

06:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01380.931951.347351.541071.354350.795647.8188
1 INR0.012046210.01122660.01623040.0185640.01631480.009584430.0941867
1 EUR1.07389.073811.445711.653571.453220.85378.38957
1 SGD0.74219861.61260.69170311.143781.00520.5905225.80309

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / ABD Doları
1 IDR0.00006 USD
5 IDR0.00032 USD
10 IDR0.00064 USD
20 IDR0.00128 USD
50 IDR0.00320 USD
100 IDR0.00640 USD
250 IDR0.01601 USD
500 IDR0.03202 USD
1000 IDR0.06404 USD
2000 IDR0.12808 USD
5000 IDR0.32021 USD
10000 IDR0.64041 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Endonezya Rupisi
1 USD15615.00000 IDR
5 USD78075.00000 IDR
10 USD156150.00000 IDR
20 USD312300.00000 IDR
50 USD780750.00000 IDR
100 USD1561500.00000 IDR
250 USD3903750.00000 IDR
500 USD7807500.00000 IDR
1000 USD15615000.00000 IDR
2000 USD31230000.00000 IDR
5000 USD78075000.00000 IDR
10000 USD156150000.00000 IDR