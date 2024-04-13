Çin yuanından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile CNY → USD çevirin

1.000 cny
138,17 usd

1,000 CNY = 0,1382 USD

18:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Çin yuanından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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CNY → EUR

CNY → GBP

CNY → AUD

CNY → INR

CNY → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / ABD Doları
1 CNY0,13817 USD
5 CNY0,69086 USD
10 CNY1,38172 USD
20 CNY2,76344 USD
50 CNY6,90860 USD
100 CNY13,81720 USD
250 CNY34,54300 USD
500 CNY69,08600 USD
1000 CNY138,17200 USD
2000 CNY276,34400 USD
5000 CNY690,86000 USD
10000 CNY1.381,72000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Çin Yuanı RMB
1 USD7,23735 CNY
5 USD36,18675 CNY
10 USD72,37350 CNY
20 USD144,74700 CNY
50 USD361,86750 CNY
100 USD723,73500 CNY
250 USD1.809,33750 CNY
500 USD3.618,67500 CNY
1000 USD7.237,35000 CNY
2000 USD14.474,70000 CNY
5000 USD36.186,75000 CNY
10000 USD72.373,50000 CNY