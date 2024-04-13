Çin yuanından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile CNY → GBP çevirin

1.000 cny
110,98 gbp

1,000 CNY = 0,1110 GBP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Çin yuanından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / İngiliz Pound Sterlini
1 CNY0,11098 GBP
5 CNY0,55491 GBP
10 CNY1,10982 GBP
20 CNY2,21964 GBP
50 CNY5,54910 GBP
100 CNY11,09820 GBP
250 CNY27,74550 GBP
500 CNY55,49100 GBP
1000 CNY110,98200 GBP
2000 CNY221,96400 GBP
5000 CNY554,91000 GBP
10000 CNY1.109,82000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Çin Yuanı RMB
1 GBP9,01050 CNY
5 GBP45,05250 CNY
10 GBP90,10500 CNY
20 GBP180,21000 CNY
50 GBP450,52500 CNY
100 GBP901,05000 CNY
250 GBP2.252,62500 CNY
500 GBP4.505,25000 CNY
1000 GBP9.010,50000 CNY
2000 GBP18.021,00000 CNY
5000 GBP45.052,50000 CNY
10000 GBP90.105,00000 CNY