Norveç kronundan İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile NOK → GBP çevirin

1.000 nok
75,49 gbp

1.00000 NOK = 0.07549 GBP

15:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8557551.077789.46671.453331.651270.9477318.3833
1 GBP1.1685611.25935104.5471.69831.929591.1074821.4819
1 USD0.92790.79406183.01631.348551.532210.8793517.0579
1 INR0.01117730.009565110.012045810.01624440.01845680.01059250.205477

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / İngiliz Pound Sterlini
1 NOK0.07549 GBP
5 NOK0.37747 GBP
10 NOK0.75493 GBP
20 NOK1.50987 GBP
50 NOK3.77467 GBP
100 NOK7.54934 GBP
250 NOK18.87335 GBP
500 NOK37.74670 GBP
1000 NOK75.49340 GBP
2000 NOK150.98680 GBP
5000 NOK377.46700 GBP
10000 NOK754.93400 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Norveç Kronu
1 GBP13.24620 NOK
5 GBP66.23100 NOK
10 GBP132.46200 NOK
20 GBP264.92400 NOK
50 GBP662.31000 NOK
100 GBP1324.62000 NOK
250 GBP3311.55000 NOK
500 GBP6623.10000 NOK
1000 GBP13246.20000 NOK
2000 GBP26492.40000 NOK
5000 GBP66231.00000 NOK
10000 GBP132462.00000 NOK