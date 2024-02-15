Norveç kronundan Euroya

Reel döviz kuru ile NOK → EUR çevirin

1.000 nok
88,22 eur

1.00000 NOK = 0.08822 EUR

15:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.927983.01630.7940610.42871329.994.029056.91708
1 EUR1.0777189.46670.85575511.2391433.334.341957.45455
1 INR0.01204580.011177310.009565110.12562216.02080.04853320.083322
1 GBP1.259351.16856104.547113.13341674.925.073828.71108

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Euro
1 NOK0.08822 EUR
5 NOK0.44109 EUR
10 NOK0.88218 EUR
20 NOK1.76437 EUR
50 NOK4.41092 EUR
100 NOK8.82184 EUR
250 NOK22.05460 EUR
500 NOK44.10920 EUR
1000 NOK88.21840 EUR
2000 NOK176.43680 EUR
5000 NOK441.09200 EUR
10000 NOK882.18400 EUR
Çevrim kurları Euro / Norveç Kronu
1 EUR11.33550 NOK
5 EUR56.67750 NOK
10 EUR113.35500 NOK
20 EUR226.71000 NOK
50 EUR566.77500 NOK
100 EUR1133.55000 NOK
250 EUR2833.87500 NOK
500 EUR5667.75000 NOK
1000 EUR11335.50000 NOK
2000 EUR22671.00000 NOK
5000 EUR56677.50000 NOK
10000 EUR113355.00000 NOK