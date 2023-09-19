كرونة نروجية إلى يورو

تحويل NOK إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
٨٧٫٠١ eur

1.00000 NOK = 0.08701 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:9 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

NOK إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 EUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.59681.436331.662970.9642518.3565
1GBP1.15311.22885102.1511.656061.917381.1117821.1647
1USD0.938250.813769183.1271.347651.560310.9047517.2232
1INR0.01128710.009789470.012029810.01621190.01877010.01088390.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كروني نرويجي / اليورو
1 NOK0.08701 EUR
5 NOK0.43505 EUR
10 NOK0.87011 EUR
20 NOK1.74021 EUR
50 NOK4.35053 EUR
100 NOK8.70106 EUR
250 NOK21.75265 EUR
500 NOK43.50530 EUR
1000 NOK87.01060 EUR
2000 NOK174.02120 EUR
5000 NOK435.05300 EUR
10000 NOK870.10600 EUR
معدلات التحويل اليورو / كروني نرويجي
1 EUR11.49290 NOK
5 EUR57.46450 NOK
10 EUR114.92900 NOK
20 EUR229.85800 NOK
50 EUR574.64500 NOK
100 EUR1149.29000 NOK
250 EUR2873.22500 NOK
500 EUR5746.45000 NOK
1000 EUR11492.90000 NOK
2000 EUR22985.80000 NOK
5000 EUR57464.50000 NOK
10000 EUR114929.00000 NOK