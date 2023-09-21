يورو إلى كرونة سويدية

تحويل EUR إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١١٬٨٨١٫٤٠ sek

1.00000 EUR = 11.88140 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:41 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
A cheaper way to shop online internationally

EUR إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 SEK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063788.20731.434031.655440.9575518.2147
1GBP1.1578111.23165102.1351.660451.916821.1086621.0907
1USD0.94010.811919182.9251.348151.55630.900217.1239
1INR0.01133690.0097910.012059110.01625750.01876760.01085560.206499

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اليورو / الكرونا السويدية
1 EUR11.88140 SEK
5 EUR59.40700 SEK
10 EUR118.81400 SEK
20 EUR237.62800 SEK
50 EUR594.07000 SEK
100 EUR1188.14000 SEK
250 EUR2970.35000 SEK
500 EUR5940.70000 SEK
1000 EUR11881.40000 SEK
2000 EUR23762.80000 SEK
5000 EUR59407.00000 SEK
10000 EUR118814.00000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / اليورو
1 SEK0.08417 EUR
5 SEK0.42083 EUR
10 SEK0.84165 EUR
20 SEK1.68330 EUR
50 SEK4.20826 EUR
100 SEK8.41652 EUR
250 SEK21.04130 EUR
500 SEK42.08260 EUR
1000 SEK84.16520 EUR
2000 SEK168.33040 EUR
5000 SEK420.82600 EUR
10000 SEK841.65200 EUR