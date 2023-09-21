دولار أسترالي إلى كرونة سويدية

تحويل AUD إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
7170.82 sek

1.00000 AUD = 7.17082 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:3 UTC
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AUD إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434141.656780.957218.2193
1GBP1.1582111.23225102.1841.661071.918941.1086421.1023
1USD0.939950.811524182.9251.3481.557270.899817.125
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625570.01877920.01085080.206512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الكرونا السويدية
1 AUD7.17082 SEK
5 AUD35.85410 SEK
10 AUD71.70820 SEK
20 AUD143.41640 SEK
50 AUD358.54100 SEK
100 AUD717.08200 SEK
250 AUD1792.70500 SEK
500 AUD3585.41000 SEK
1000 AUD7170.82000 SEK
2000 AUD14341.64000 SEK
5000 AUD35854.10000 SEK
10000 AUD71708.20000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / دولار أسترالي
1 SEK0.13945 AUD
5 SEK0.69727 AUD
10 SEK1.39454 AUD
20 SEK2.78908 AUD
50 SEK6.97270 AUD
100 SEK13.94540 AUD
250 SEK34.86350 AUD
500 SEK69.72700 AUD
1000 SEK139.45400 AUD
2000 SEK278.90800 AUD
5000 SEK697.27000 AUD
10000 SEK1394.54000 AUD