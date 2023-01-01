روبية إندونيسية إلى كرونة سويدية

تحويل IDR إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٧٢٦٫٨٤ sek

1.00000 IDR = 0.00073 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:49 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

IDR إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 SEK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.066188.63091.439021.661630.963518.3145
1GBP1.1522111.2284102.1241.658091.914591.1101521.1027
1USD0.9380.814067183.13561.34981.55860.903917.179
1INR0.01128280.009792040.012028510.01623610.01874770.01087260.206638

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Indonesian rupiah

IDR إلى USD

IDR إلى INR

IDR إلى EUR

IDR إلى SGD

IDR إلى AUD

IDR إلى CAD

IDR إلى GBP

IDR إلى HKD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الكرونا السويدية
1 IDR0.00073 SEK
5 IDR0.00363 SEK
10 IDR0.00727 SEK
20 IDR0.01454 SEK
50 IDR0.03634 SEK
100 IDR0.07268 SEK
250 IDR0.18171 SEK
500 IDR0.36342 SEK
1000 IDR0.72684 SEK
2000 IDR1.45368 SEK
5000 IDR3.63421 SEK
10000 IDR7.26842 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / الروبية الإندونيسية
1 SEK1375.81000 IDR
5 SEK6879.05000 IDR
10 SEK13758.10000 IDR
20 SEK27516.20000 IDR
50 SEK68790.50000 IDR
100 SEK137581.00000 IDR
250 SEK343952.50000 IDR
500 SEK687905.00000 IDR
1000 SEK1375810.00000 IDR
2000 SEK2751620.00000 IDR
5000 SEK6879050.00000 IDR
10000 SEK13758100.00000 IDR