شيكل إسرائيلي جديد إلى كرونة سويدية

تحويل ILS إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٬٩٣٤٫٢٥ sek

1.00000 ILS = 2.93425 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:3 UTC
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ILS إلى SEK مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065888.59461.438621.660380.962518.3151
1GBP1.1529411.2288102.1441.658631.914321.109721.1162
1USD0.938250.813802183.1251.34981.557880.903117.1844
1INR0.01128740.00979010.012030110.01623820.01874140.01086440.20673

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الكرونا السويدية
1 ILS2.93425 SEK
5 ILS14.67125 SEK
10 ILS29.34250 SEK
20 ILS58.68500 SEK
50 ILS146.71250 SEK
100 ILS293.42500 SEK
250 ILS733.56250 SEK
500 ILS1467.12500 SEK
1000 ILS2934.25000 SEK
2000 ILS5868.50000 SEK
5000 ILS14671.25000 SEK
10000 ILS29342.50000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Israeli New Sheqel
1 SEK0.34080 ILS
5 SEK1.70402 ILS
10 SEK3.40803 ILS
20 SEK6.81606 ILS
50 SEK17.04015 ILS
100 SEK34.08030 ILS
250 SEK85.20075 ILS
500 SEK170.40150 ILS
1000 SEK340.80300 ILS
2000 SEK681.60600 ILS
5000 SEK1704.01500 ILS
10000 SEK3408.03000 ILS