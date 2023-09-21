فورنت مجري إلى كرونة سويدية
تحويل HUF إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى كرونة سويدية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / الكرونا السويدية
|2000 HUF
|61.40260 SEK
|5000 HUF
|153.50650 SEK
|10000 HUF
|307.01300 SEK
|15000 HUF
|460.51950 SEK
|20000 HUF
|614.02600 SEK
|30000 HUF
|921.03900 SEK
|40000 HUF
|1228.05200 SEK
|50000 HUF
|1535.06500 SEK
|60000 HUF
|1842.07800 SEK
|100000 HUF
|3070.13000 SEK
|150000 HUF
|4605.19500 SEK
|200000 HUF
|6140.26000 SEK
|معدلات التحويل الكرونا السويدية / Hungarian Forint
|1 SEK
|32.57190 HUF
|5 SEK
|162.85950 HUF
|10 SEK
|325.71900 HUF
|20 SEK
|651.43800 HUF
|50 SEK
|1628.59500 HUF
|100 SEK
|3257.19000 HUF
|250 SEK
|8142.97500 HUF
|500 SEK
|16285.95000 HUF
|1000 SEK
|32571.90000 HUF
|2000 SEK
|65143.80000 HUF
|5000 SEK
|162859.50000 HUF
|10000 SEK
|325719.00000 HUF