فورنت مجري إلى كرونة سويدية

تحويل HUF إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٣٠٧٫٠١ sek

1.00000 HUF = 0.03070 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:34 UTC
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HUF إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868251.067188.70771.439411.661630.96318.3152
1GBP1.1517411.229102.1661.65781.913731.1091321.0939
1USD0.93720.81367183.12971.34891.557150.902517.1635
1INR0.0112730.009787950.012029410.01622650.01873150.01085650.206467

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / الكرونا السويدية
2000 HUF61.40260 SEK
5000 HUF153.50650 SEK
10000 HUF307.01300 SEK
15000 HUF460.51950 SEK
20000 HUF614.02600 SEK
30000 HUF921.03900 SEK
40000 HUF1228.05200 SEK
50000 HUF1535.06500 SEK
60000 HUF1842.07800 SEK
100000 HUF3070.13000 SEK
150000 HUF4605.19500 SEK
200000 HUF6140.26000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Hungarian Forint
1 SEK32.57190 HUF
5 SEK162.85950 HUF
10 SEK325.71900 HUF
20 SEK651.43800 HUF
50 SEK1628.59500 HUF
100 SEK3257.19000 HUF
250 SEK8142.97500 HUF
500 SEK16285.95000 HUF
1000 SEK32571.90000 HUF
2000 SEK65143.80000 HUF
5000 SEK162859.50000 HUF
10000 SEK325719.00000 HUF