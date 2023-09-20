دولار أمريكي إلى كرونة سويدية

تحويل USD إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١١٬١٧٠ sek

1.00000 USD = 11.17000 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:25 UTC
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USD إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.65580.957618.212
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917261.1088521.0878
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556780.9003517.123
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877340.01085740.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / الكرونا السويدية
1 USD11.17000 SEK
5 USD55.85000 SEK
10 USD111.70000 SEK
20 USD223.40000 SEK
50 USD558.50000 SEK
100 USD1117.00000 SEK
250 USD2792.50000 SEK
500 USD5585.00000 SEK
1000 USD11170.00000 SEK
2000 USD22340.00000 SEK
5000 USD55850.00000 SEK
10000 USD111700.00000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / دولار أمريكي
1 SEK0.08953 USD
5 SEK0.44763 USD
10 SEK0.89526 USD
20 SEK1.79052 USD
50 SEK4.47630 USD
100 SEK8.95259 USD
250 SEK22.38148 USD
500 SEK44.76295 USD
1000 SEK89.52590 USD
2000 SEK179.05180 USD
5000 SEK447.62950 USD
10000 SEK895.25900 USD