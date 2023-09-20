دولار أمريكي إلى دولار كندي

تحويل USD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
1348.45 cad

1.00000 USD = 1.34845 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:16 UTC
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USD إلى CAD مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0633588.17831.433871.656050.957518.2085
1GBP1.1578111.23115102.0931.660141.917381.108621.0818
1USD0.940450.812249182.9251.348451.557390.9004517.1237
1INR0.01134070.009794980.012059110.01626110.01878070.01085860.206496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار كندي
1 USD1.34845 CAD
5 USD6.74225 CAD
10 USD13.48450 CAD
20 USD26.96900 CAD
50 USD67.42250 CAD
100 USD134.84500 CAD
250 USD337.11250 CAD
500 USD674.22500 CAD
1000 USD1348.45000 CAD
2000 USD2696.90000 CAD
5000 USD6742.25000 CAD
10000 USD13484.50000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / دولار أمريكي
1 CAD0.74159 USD
5 CAD3.70796 USD
10 CAD7.41592 USD
20 CAD14.83184 USD
50 CAD37.07960 USD
100 CAD74.15920 USD
250 CAD185.39800 USD
500 CAD370.79600 USD
1000 CAD741.59200 USD
2000 CAD1483.18400 USD
5000 CAD3707.96000 USD
10000 CAD7415.92000 USD