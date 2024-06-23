500 دولار أمريكي إلى دولار كندي

تحويل USD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

500 usd
685.13 cad

$1.000 USD = C$1.370 CAD

Mid-market exchange rate at 00:13
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63311.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6920.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.2660.978116.6910.6830.5775.29913.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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USD إلى MXN

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار كندي
1 USD١٫٣٧٠٢٥ CAD
5 USD٦٫٨٥١٢٥ CAD
10 USD١٣٫٧٠٢٥٠ CAD
20 USD٢٧٫٤٠٥٠٠ CAD
50 USD٦٨٫٥١٢٥٠ CAD
100 USD١٣٧٫٠٢٥٠٠ CAD
250 USD٣٤٢٫٥٦٢٥٠ CAD
500 USD٦٨٥٫١٢٥٠٠ CAD
1000 USD١٬٣٧٠٫٢٥٠٠٠ CAD
2000 USD٢٬٧٤٠٫٥٠٠٠٠ CAD
5000 USD٦٬٨٥١٫٢٥٠٠٠ CAD
10000 USD١٣٬٧٠٢٫٥٠٠٠٠ CAD
معدلات التحويل دولار كندي / دولار أمريكي
1 CAD٠٫٧٢٩٧٩ USD
5 CAD٣٫٦٤٨٩٧ USD
10 CAD٧٫٢٩٧٩٤ USD
20 CAD١٤٫٥٩٥٨٨ USD
50 CAD٣٦٫٤٨٩٧٠ USD
100 CAD٧٢٫٩٧٩٤٠ USD
250 CAD١٨٢٫٤٤٨٥٠ USD
500 CAD٣٦٤٫٨٩٧٠٠ USD
1000 CAD٧٢٩٫٧٩٤٠٠ USD
2000 CAD١٬٤٥٩٫٥٨٨٠٠ USD
5000 CAD٣٬٦٤٨٫٩٧٠٠٠ USD
10000 CAD٧٬٢٩٧٫٩٤٠٠٠ USD