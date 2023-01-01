وون كوري جنوبي إلى يورو

تحويل KRW إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
0.70 eur

1.00000 KRW = 0.00070 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:42 UTC
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KRW إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066888.68791.436391.658840.9637518.3059
1GBP1.1534711.2305102.2971.656811.913391.1116621.1149
1USD0.93740.812678183.13451.346451.554970.903417.1596
1INR0.01127550.009775460.012028710.0161960.01870420.01086670.206408

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / اليورو
1 KRW0.00070 EUR
5 KRW0.00350 EUR
10 KRW0.00700 EUR
20 KRW0.01399 EUR
50 KRW0.03498 EUR
100 KRW0.06997 EUR
250 KRW0.17492 EUR
500 KRW0.34984 EUR
1000 KRW0.69967 EUR
2000 KRW1.39935 EUR
5000 KRW3.49837 EUR
10000 KRW6.99675 EUR
معدلات التحويل اليورو / وون كوريا الجنوبية
1 EUR1429.23000 KRW
5 EUR7146.15000 KRW
10 EUR14292.30000 KRW
20 EUR28584.60000 KRW
50 EUR71461.50000 KRW
100 EUR142923.00000 KRW
250 EUR357307.50000 KRW
500 EUR714615.00000 KRW
1000 EUR1429230.00000 KRW
2000 EUR2858460.00000 KRW
5000 EUR7146150.00000 KRW
10000 EUR14292300.00000 KRW