5,000 وون كوري جنوبي إلى يورو

حوّل KRW إلى EUR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.0006196 EUR

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    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى EUR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى EUR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى EUR اليوم

KRWEUR
1000 KRW0.62 EUR
2000 KRW1.24 EUR
5000 KRW3.10 EUR
10000 KRW6.20 EUR
20000 KRW12.39 EUR
30000 KRW18.59 EUR
40000 KRW24.79 EUR
50000 KRW30.98 EUR
60000 KRW37.18 EUR
45000000 KRW27,883.26 EUR
75000000 KRW46,472.10 EUR
78000000 KRW48,330.98 EUR
100000000 KRW61,962.80 EUR
330000000 KRW204,477.24 EUR
500000000 KRW309,814 EUR
1800000000 KRW1,115,330.40 EUR
1900000000 KRW1,177,293.20 EUR
10000000000 KRW6,196,280 EUR
15200000000 KRW9,418,345.60 EUR
36100000000 KRW22,368,570.80 EUR
45600000000 KRW28,255,036.80 EUR
EURKRW
1 EUR1,614 KRW
5 EUR8,069 KRW
10 EUR16,139 KRW
20 EUR32,277 KRW
50 EUR80,694 KRW
100 EUR161,387 KRW
250 EUR403,468 KRW
500 EUR806,935 KRW
1000 EUR1,613,870 KRW
2000 EUR3,227,740 KRW
5000 EUR8,069,350 KRW
10000 EUR16,138,700 KRW

الأسئلة الشائعة