وون كوري جنوبي إلى دولار سنغافوري

تحويل KRW إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
1.02 sgd

1.00000 KRW = 0.00102 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:54 UTC
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KRW إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066688.67131.436231.659040.963418.2922
1GBP1.1535411.2303102.281.656661.913671.1113221.0996
1USD0.937550.81281183.13451.346551.555450.9032517.15
1INR0.01127760.009777050.012028710.01619720.01871010.01086490.206292

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / دولار سنغافورة
1 KRW0.00102 SGD
5 KRW0.00510 SGD
10 KRW0.01020 SGD
20 KRW0.02039 SGD
50 KRW0.05098 SGD
100 KRW0.10196 SGD
250 KRW0.25489 SGD
500 KRW0.50979 SGD
1000 KRW1.01957 SGD
2000 KRW2.03914 SGD
5000 KRW5.09785 SGD
10000 KRW10.19570 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / وون كوريا الجنوبية
1 SGD980.80900 KRW
5 SGD4904.04500 KRW
10 SGD9808.09000 KRW
20 SGD19616.18000 KRW
50 SGD49040.45000 KRW
100 SGD98080.90000 KRW
250 SGD245202.25000 KRW
500 SGD490404.50000 KRW
1000 SGD980809.00000 KRW
2000 SGD1961618.00000 KRW
5000 SGD4904045.00000 KRW
10000 SGD9808090.00000 KRW