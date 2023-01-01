وون كوري جنوبي إلى روبية هندية

تحويل KRW إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
62.05 inr

1.00000 KRW = 0.06205 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:49 UTC
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KRW إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066688.67131.436231.658790.963318.2837
1GBP1.1535411.2304102.2891.65681.913531.111221.0915
1USD0.937550.812744183.13451.346551.555210.9031517.142
1INR0.01127760.009776250.012028710.01619720.01870720.01086370.206196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / الروبية الهندية
1 KRW0.06205 INR
5 KRW0.31023 INR
10 KRW0.62047 INR
20 KRW1.24093 INR
50 KRW3.10234 INR
100 KRW6.20467 INR
250 KRW15.51168 INR
500 KRW31.02335 INR
1000 KRW62.04670 INR
2000 KRW124.09340 INR
5000 KRW310.23350 INR
10000 KRW620.46700 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / وون كوريا الجنوبية
1 INR16.11690 KRW
5 INR80.58450 KRW
10 INR161.16900 KRW
20 INR322.33800 KRW
50 INR805.84500 KRW
100 INR1611.69000 KRW
250 INR4029.22500 KRW
500 INR8058.45000 KRW
1000 INR16116.90000 KRW
2000 INR32233.80000 KRW
5000 INR80584.50000 KRW
10000 INR161169.00000 KRW