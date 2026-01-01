2,000 وون كوري جنوبي إلى روبية هندية

حوّل KRW إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.06895 INR

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى INR اليوم

KRWINR
1000 KRW68.95 INR
2000 KRW137.91 INR
5000 KRW344.77 INR
10000 KRW689.53 INR
20000 KRW1,379.06 INR
30000 KRW2,068.59 INR
40000 KRW2,758.12 INR
50000 KRW3,447.65 INR
60000 KRW4,137.18 INR
45000000 KRW3,102,885 INR
75000000 KRW5,171,475 INR
78000000 KRW5,378,334 INR
100000000 KRW6,895,300 INR
330000000 KRW22,754,490 INR
500000000 KRW34,476,500 INR
1800000000 KRW124,115,400 INR
1900000000 KRW131,010,700 INR
10000000000 KRW689,530,000 INR
15200000000 KRW1,048,085,600 INR
36100000000 KRW2,489,203,300 INR
45600000000 KRW3,144,256,800 INR
INRKRW
1 INR15 KRW
5 INR73 KRW
10 INR145 KRW
20 INR290 KRW
50 INR725 KRW
100 INR1,450 KRW
250 INR3,626 KRW
300 INR4,351 KRW
500 INR7,251 KRW
600 INR8,702 KRW
1000 INR14,503 KRW
2000 INR29,005 KRW
5000 INR72,513 KRW
10000 INR145,026 KRW
25000 INR362,565 KRW
50000 INR725,130 KRW
100000 INR1,450,260 KRW
1000000 INR14,502,600 KRW
1000000000 INR14,502,600,000 KRW

الأسئلة الشائعة