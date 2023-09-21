ريال برازيلي إلى روبية هندية

تحويل BRL إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
17035 inr

1.00000 BRL = 17.03500 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:15 UTC
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BRL إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063888.43791.434851.658690.957718.2125
1GBP1.1580111.2318102.4041.661451.920641.1090321.0887
1USD0.940.81182183.1341.34881.559210.9002517.1202
1INR0.01130740.00976520.012028810.01622440.01875540.01082890.205935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الروبية الهندية
1 BRL17.03500 INR
5 BRL85.17500 INR
10 BRL170.35000 INR
20 BRL340.70000 INR
50 BRL851.75000 INR
100 BRL1703.50000 INR
250 BRL4258.75000 INR
500 BRL8517.50000 INR
1000 BRL17035.00000 INR
2000 BRL34070.00000 INR
5000 BRL85175.00000 INR
10000 BRL170350.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / الريال البرازيلي
1 INR0.05870 BRL
5 INR0.29351 BRL
10 INR0.58703 BRL
20 INR1.17406 BRL
50 INR2.93514 BRL
100 INR5.87028 BRL
250 INR14.67570 BRL
500 INR29.35140 BRL
1000 INR58.70280 BRL
2000 INR117.40560 BRL
5000 INR293.51400 BRL
10000 INR587.02800 BRL