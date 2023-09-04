1 ريال برازيلي إلى روبية هندية

تحويل BRL إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1 brl
16.71 inr

1.00000 BRL = 16.71390 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077989.13931.465511.669220.954118.392
1GBP1.1686311.2597104.1741.712691.950751.1149921.494
1USD0.927750.79384182.69721.35961.548590.8851517.0628
1INR0.01121840.009599360.012092310.01644070.0187260.01070350.206329

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الروبية الهندية
1 BRL16.71390 INR
5 BRL83.56950 INR
10 BRL167.13900 INR
20 BRL334.27800 INR
50 BRL835.69500 INR
100 BRL1671.39000 INR
250 BRL4178.47500 INR
500 BRL8356.95000 INR
1000 BRL16713.90000 INR
2000 BRL33427.80000 INR
5000 BRL83569.50000 INR
10000 BRL167139.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / الريال البرازيلي
1 INR0.05983 BRL
5 INR0.29915 BRL
10 INR0.59830 BRL
20 INR1.19661 BRL
50 INR2.99152 BRL
100 INR5.98303 BRL
250 INR14.95758 BRL
500 INR29.91515 BRL
1000 INR59.83030 BRL
2000 INR119.66060 BRL
5000 INR299.15150 BRL
10000 INR598.30300 BRL