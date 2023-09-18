يورو إلى بيزو مكسيكي

تحويل EUR إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٨٬٢٠٨٫٧٠ mxn

1.00000 EUR = 18.20870 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:38 UTC
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EUR إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063788.20731.434131.655690.957918.2087
1GBP1.1578111.23155102.1261.660441.916961.1090721.082
1USD0.94010.811985182.9251.348251.556540.900317.1183
1INR0.01133690.00979180.012059110.01625870.01877050.01085680.206431

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل اليورو / Mexican Peso
1 EUR18.20870 MXN
5 EUR91.04350 MXN
10 EUR182.08700 MXN
20 EUR364.17400 MXN
50 EUR910.43500 MXN
100 EUR1820.87000 MXN
250 EUR4552.17500 MXN
500 EUR9104.35000 MXN
1000 EUR18208.70000 MXN
2000 EUR36417.40000 MXN
5000 EUR91043.50000 MXN
10000 EUR182087.00000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / اليورو
1 MXN0.05492 EUR
5 MXN0.27459 EUR
10 MXN0.54919 EUR
20 MXN1.09837 EUR
50 MXN2.74594 EUR
100 MXN5.49187 EUR
250 MXN13.72968 EUR
500 MXN27.45935 EUR
1000 MXN54.91870 EUR
2000 MXN109.83740 EUR
5000 MXN274.59350 EUR
10000 MXN549.18700 EUR