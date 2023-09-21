ين ياباني إلى بيزو مكسيكي

تحويل JPY إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
١٬١٦٤٫١٧ mxn

1.00000 JPY = 0.11642 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:30 UTC
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JPY إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0658588.60891.436551.660850.963518.3091
1GBP1.153811.2299102.2471.657661.916481.1116921.1271
1USD0.938250.813074183.13451.34781.558240.903917.1779
1INR0.01128550.009780230.012028710.01621230.01874360.01087270.206628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / Mexican Peso
100 JPY11.64170 MXN
1000 JPY116.41700 MXN
1500 JPY174.62550 MXN
2000 JPY232.83400 MXN
3000 JPY349.25100 MXN
5000 JPY582.08500 MXN
5400 JPY628.65180 MXN
10000 JPY1164.17000 MXN
15000 JPY1746.25500 MXN
20000 JPY2328.34000 MXN
25000 JPY2910.42500 MXN
30000 JPY3492.51000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / ين ياباني
1 MXN8.58982 JPY
5 MXN42.94910 JPY
10 MXN85.89820 JPY
20 MXN171.79640 JPY
50 MXN429.49100 JPY
100 MXN858.98200 JPY
250 MXN2147.45500 JPY
500 MXN4294.91000 JPY
1000 MXN8589.82000 JPY
2000 MXN17179.64000 JPY
5000 MXN42949.10000 JPY
10000 MXN85898.20000 JPY