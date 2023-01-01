5 بيزو مكسيكي إلى ين ياباني

تحويل MXN إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

٥ mxn
٤٢ jpy

1.00000 MXN = 8.31604 JPY

Mid-market exchange rate at 13:45
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92951.357283.41920.796020.878351.515154.90905
1 EUR1.0759511.4602889.75490.85650.94511.630235.28189
1 CAD0.7368110.6848161.46420.5865160.6471781.116383.61704
1 INR0.01198760.01114150.016269610.009542410.01052940.01816310.058848

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / ين ياباني
1 MXN8.31604 JPY
5 MXN41.58020 JPY
10 MXN83.16040 JPY
20 MXN166.32080 JPY
50 MXN415.80200 JPY
100 MXN831.60400 JPY
250 MXN2079.01000 JPY
500 MXN4158.02000 JPY
1000 MXN8316.04000 JPY
2000 MXN16632.08000 JPY
5000 MXN41580.20000 JPY
10000 MXN83160.40000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Mexican Peso
100 JPY12.02500 MXN
1000 JPY120.25000 MXN
1500 JPY180.37500 MXN
2000 JPY240.50000 MXN
3000 JPY360.75000 MXN
5000 JPY601.25000 MXN
5400 JPY649.35000 MXN
10000 JPY1202.50000 MXN
15000 JPY1803.75000 MXN
20000 JPY2405.00000 MXN
25000 JPY3006.25000 MXN
30000 JPY3607.50000 MXN