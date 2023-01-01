بيزو مكسيكي إلى دولار أسترالي

تحويل MXN إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
91.03 aud

1.00000 MXN = 0.09103 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:23 UTC
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MXN إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.434761.658580.957218.2198
1GBP1.1581411.23185102.1511.661641.920861.1085821.101
1USD0.940150.811787182.9251.34891.559330.8999517.1295
1INR0.01133750.009789410.012059110.01626650.01880410.01085260.206566

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار أسترالي
1 MXN0.09103 AUD
5 MXN0.45516 AUD
10 MXN0.91032 AUD
20 MXN1.82064 AUD
50 MXN4.55160 AUD
100 MXN9.10320 AUD
250 MXN22.75800 AUD
500 MXN45.51600 AUD
1000 MXN91.03200 AUD
2000 MXN182.06400 AUD
5000 MXN455.16000 AUD
10000 MXN910.32000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Mexican Peso
1 AUD10.98510 MXN
5 AUD54.92550 MXN
10 AUD109.85100 MXN
20 AUD219.70200 MXN
50 AUD549.25500 MXN
100 AUD1098.51000 MXN
250 AUD2746.27500 MXN
500 AUD5492.55000 MXN
1000 AUD10985.10000 MXN
2000 AUD21970.20000 MXN
5000 AUD54925.50000 MXN
10000 AUD109851.00000 MXN