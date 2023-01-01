ألف بيزو مكسيكي إلى دولار أسترالي

تحويل MXN إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
86.85 aud

1.00000 MXN = 0.08685 AUD

Mid-market exchange rate at 12:27
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85711.078489.92941.464361.631840.943318.7897
1 GBP1.1667311.2582104.9231.708511.903911.1005721.9225
1 USD0.92730.794786183.39151.35791.51320.874717.4237
1 INR0.01111980.009530780.011991610.01628340.01814580.01048910.208939

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار أسترالي
1 MXN0.08685 AUD
5 MXN0.43424 AUD
10 MXN0.86847 AUD
20 MXN1.73695 AUD
50 MXN4.34237 AUD
100 MXN8.68474 AUD
250 MXN21.71185 AUD
500 MXN43.42370 AUD
1000 MXN86.84740 AUD
2000 MXN173.69480 AUD
5000 MXN434.23700 AUD
10000 MXN868.47400 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Mexican Peso
1 AUD11.51450 MXN
5 AUD57.57250 MXN
10 AUD115.14500 MXN
20 AUD230.29000 MXN
50 AUD575.72500 MXN
100 AUD1151.45000 MXN
250 AUD2878.62500 MXN
500 AUD5757.25000 MXN
1000 AUD11514.50000 MXN
2000 AUD23029.00000 MXN
5000 AUD57572.50000 MXN
10000 AUD115145.00000 MXN