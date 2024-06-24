ألف دولار أسترالي إلى بيزو مكسيكي

تحويل AUD إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 aud
12,011.40 mxn

A$1.000 AUD = Mex$12.01 MXN

Mid-market exchange rate at 11:58
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4870.9321.634159.4451.3681.353
1 GBP1.2661105.7231.182.069201.9131.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0730.84889.6111.754171.1351.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Mexican Peso
1 AUD١٢٫٠١١٤٠ MXN
5 AUD٦٠٫٠٥٧٠٠ MXN
10 AUD١٢٠٫١١٤٠٠ MXN
20 AUD٢٤٠٫٢٢٨٠٠ MXN
50 AUD٦٠٠٫٥٧٠٠٠ MXN
100 AUD١٬٢٠١٫١٤٠٠٠ MXN
250 AUD٣٬٠٠٢٫٨٥٠٠٠ MXN
500 AUD٦٬٠٠٥٫٧٠٠٠٠ MXN
1000 AUD١٢٬٠١١٫٤٠٠٠٠ MXN
2000 AUD٢٤٬٠٢٢٫٨٠٠٠٠ MXN
5000 AUD٦٠٬٠٥٧٫٠٠٠٠٠ MXN
10000 AUD١٢٠٬١١٤٫٠٠٠٠٠ MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / دولار أسترالي
1 MXN٠٫٠٨٣٢٥ AUD
5 MXN٠٫٤١٦٢٧ AUD
10 MXN٠٫٨٣٢٥٤ AUD
20 MXN١٫٦٦٥٠٨ AUD
50 MXN٤٫١٦٢٧٠ AUD
100 MXN٨٫٣٢٥٤٠ AUD
250 MXN٢٠٫٨١٣٥٠ AUD
500 MXN٤١٫٦٢٧٠٠ AUD
1000 MXN٨٣٫٢٥٤٠٠ AUD
2000 MXN١٦٦٫٥٠٨٠٠ AUD
5000 MXN٤١٦٫٢٧٠٠٠ AUD
10000 MXN٨٣٢٫٥٤٠٠٠ AUD