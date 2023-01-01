روبية هندية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل INR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
203.98 nzd

1.00000 INR = 0.02040 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:8 UTC
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INR إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0630588.15341.433631.655070.9572518.2077
1GBP1.1580111.23105102.0851.660191.916631.1085121.0852
1USD0.94070.812315182.9251.34861.55690.900517.1278
1INR0.01134390.009795780.012059110.01626290.01877490.01085920.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار نيوزيلندي
1 INR0.02040 NZD
5 INR0.10199 NZD
10 INR0.20398 NZD
20 INR0.40795 NZD
50 INR1.01988 NZD
100 INR2.03976 NZD
250 INR5.09940 NZD
500 INR10.19880 NZD
1000 INR20.39760 NZD
2000 INR40.79520 NZD
5000 INR101.98800 NZD
10000 INR203.97600 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الروبية الهندية
1 NZD49.02530 INR
5 NZD245.12650 INR
10 NZD490.25300 INR
20 NZD980.50600 INR
50 NZD2451.26500 INR
100 NZD4902.53000 INR
250 NZD12256.32500 INR
500 NZD24512.65000 INR
1000 NZD49025.30000 INR
2000 NZD98050.60000 INR
5000 NZD245126.50000 INR
10000 NZD490253.00000 INR