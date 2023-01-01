روبية هندية إلى روبية باكستانية

تحويل INR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٣٥٬٣٩٣٫٤٠ pkr

1.00000 INR = 3.53934 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

INR إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 PKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063188.15761.43371.65540.957318.2085
1GBP1.1579411.23105102.0851.660191.916931.108521.0851
1USD0.940650.812315182.9251.34861.557150.900517.1277
1INR0.01134330.009795780.012059110.01626290.01877780.01085920.206544

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الهندية / Pakistani Rupee
1 INR3.53934 PKR
5 INR17.69670 PKR
10 INR35.39340 PKR
20 INR70.78680 PKR
50 INR176.96700 PKR
100 INR353.93400 PKR
250 INR884.83500 PKR
500 INR1769.67000 PKR
1000 INR3539.34000 PKR
2000 INR7078.68000 PKR
5000 INR17696.70000 PKR
10000 INR35393.40000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الروبية الهندية
1 PKR0.28254 INR
5 PKR1.41269 INR
10 PKR2.82538 INR
20 PKR5.65076 INR
50 PKR14.12690 INR
100 PKR28.25380 INR
250 PKR70.63450 INR
500 PKR141.26900 INR
1000 PKR282.53800 INR
2000 PKR565.07600 INR
5000 PKR1412.69000 INR
10000 PKR2825.38000 INR