تحويل INR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

50 روبية هندية إلى روبية باكستانية

50 inr
167.26 pkr

₹1.000 INR = ₨3.345 PKR

Mid-market exchange rate at 07:06
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.791.505279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6840.5771.099204.0690.989
1 EUR1.0711.46613.9330.8461.611299.0681.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Pakistani Rupee
1 INR٣٫٣٤٥١٠ PKR
5 INR١٦٫٧٢٥٥٠ PKR
10 INR٣٣٫٤٥١٠٠ PKR
20 INR٦٦٫٩٠٢٠٠ PKR
50 INR١٦٧٫٢٥٥٠٠ PKR
100 INR٣٣٤٫٥١٠٠٠ PKR
250 INR٨٣٦٫٢٧٥٠٠ PKR
300 INR١٬٠٠٣٫٥٣٠٠٠ PKR
500 INR١٬٦٧٢٫٥٥٠٠٠ PKR
600 INR٢٬٠٠٧٫٠٦٠٠٠ PKR
1000 INR٣٬٣٤٥٫١٠٠٠٠ PKR
2000 INR٦٬٦٩٠٫٢٠٠٠٠ PKR
5000 INR١٦٬٧٢٥٫٥٠٠٠٠ PKR
10000 INR٣٣٬٤٥١٫٠٠٠٠٠ PKR
25000 INR٨٣٬٦٢٧٫٥٠٠٠٠ PKR
50000 INR١٦٧٬٢٥٥٫٠٠٠٠٠ PKR
100000 INR٣٣٤٬٥١٠٫٠٠٠٠٠ PKR
1000000 INR٣٬٣٤٥٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ PKR
1000000000 INR٣٬٣٤٥٬١٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الروبية الهندية
1 PKR٠٫٢٩٨٩٥ INR
5 PKR١٫٤٩٤٧٣ INR
10 PKR٢٫٩٨٩٤٥ INR
20 PKR٥٫٩٧٨٩٠ INR
50 PKR١٤٫٩٤٧٢٥ INR
100 PKR٢٩٫٨٩٤٥٠ INR
250 PKR٧٤٫٧٣٦٢٥ INR
500 PKR١٤٩٫٤٧٢٥٠ INR
1000 PKR٢٩٨٫٩٤٥٠٠ INR
2000 PKR٥٩٧٫٨٩٠٠٠ INR
5000 PKR١٬٤٩٤٫٧٢٥٠٠ INR
10000 PKR٢٬٩٨٩٫٤٥٠٠٠ INR