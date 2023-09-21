دولار هونغ كونغ إلى روبية باكستانية

تحويل HKD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٣٧٬٤١٣٫١٠ pkr

1.00000 HKD = 37.41310 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:30 UTC
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HKD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065288.55311.437811.661780.964218.3103
1GBP1.152811.22805102.0911.657621.915831.1115321.1096
1USD0.93880.814299183.13281.34981.560060.905217.1895
1INR0.01129270.009795160.012028910.01623670.01876590.01088860.206772

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Pakistani Rupee
100 HKD3741.31000 PKR
200 HKD7482.62000 PKR
300 HKD11223.93000 PKR
500 HKD18706.55000 PKR
1000 HKD37413.10000 PKR
2000 HKD74826.20000 PKR
2500 HKD93532.75000 PKR
3000 HKD112239.30000 PKR
4000 HKD149652.40000 PKR
5000 HKD187065.50000 PKR
10000 HKD374131.00000 PKR
20000 HKD748262.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار هونغ كونغ
1 PKR0.02673 HKD
5 PKR0.13364 HKD
10 PKR0.26729 HKD
20 PKR0.53457 HKD
50 PKR1.33643 HKD
100 PKR2.67286 HKD
250 PKR6.68215 HKD
500 PKR13.36430 HKD
1000 PKR26.72860 HKD
2000 PKR53.45720 HKD
5000 PKR133.64300 HKD
10000 PKR267.28600 HKD