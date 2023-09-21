دولار هونغ كونغ إلى دولار كندي

تحويل HKD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٧٢٫٦٣ cad

1.00000 HKD = 0.17263 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:21 UTC
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HKD إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.064288.48261.436881.662290.9639518.3155
1GBP1.152811.22685102.0061.656491.916351.1112521.1148
1USD0.939650.815096183.14471.35021.562010.905817.2106
1INR0.01130170.009803340.012027210.01623920.01878670.01089430.206996

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار كندي
100 HKD17.26330 CAD
200 HKD34.52660 CAD
300 HKD51.78990 CAD
500 HKD86.31650 CAD
1000 HKD172.63300 CAD
2000 HKD345.26600 CAD
2500 HKD431.58250 CAD
3000 HKD517.89900 CAD
4000 HKD690.53200 CAD
5000 HKD863.16500 CAD
10000 HKD1726.33000 CAD
20000 HKD3452.66000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / دولار هونغ كونغ
1 CAD5.79262 HKD
5 CAD28.96310 HKD
10 CAD57.92620 HKD
20 CAD115.85240 HKD
50 CAD289.63100 HKD
100 CAD579.26200 HKD
250 CAD1448.15500 HKD
500 CAD2896.31000 HKD
1000 CAD5792.62000 HKD
2000 CAD11585.24000 HKD
5000 CAD28963.10000 HKD
10000 CAD57926.20000 HKD