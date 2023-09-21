يوان صيني إلى دولار كندي

تحويل CNY إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
184.68 cad

1.00000 CNY = 0.18468 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:57 UTC
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CNY إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.065888.60161.437661.661810.965218.2124
1GBP1.1549311.2311102.3431.660631.919541.1147421.037
1USD0.938250.812282183.13151.34891.559210.905617.088
1INR0.01128650.009771050.012029110.01622610.0187560.01089360.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار كندي
1 CNY0.18468 CAD
5 CNY0.92342 CAD
10 CNY1.84683 CAD
20 CNY3.69366 CAD
50 CNY9.23415 CAD
100 CNY18.46830 CAD
250 CNY46.17075 CAD
500 CNY92.34150 CAD
1000 CNY184.68300 CAD
2000 CNY369.36600 CAD
5000 CNY923.41500 CAD
10000 CNY1846.83000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Chinese Yuan RMB
1 CAD5.41467 CNY
5 CAD27.07335 CNY
10 CAD54.14670 CNY
20 CAD108.29340 CNY
50 CAD270.73350 CNY
100 CAD541.46700 CNY
250 CAD1353.66750 CNY
500 CAD2707.33500 CNY
1000 CAD5414.67000 CNY
2000 CAD10829.34000 CNY
5000 CAD27073.35000 CNY
10000 CAD54146.70000 CNY