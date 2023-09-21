ريال برازيلي إلى دولار كندي

تحويل BRL إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢٧٦٫٣٦ cad

1.00000 BRL = 0.27636 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:11 UTC
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BRL إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.06488.45561.435021.659390.9575518.2171
1GBP1.1579411.23205102.4261.661671.921481.1087921.0943
1USD0.939850.811655183.1351.34871.559580.917.1213
1INR0.01130510.00976310.012028610.0162230.01875960.01082580.205946

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار كندي
1 BRL0.27636 CAD
5 BRL1.38181 CAD
10 BRL2.76362 CAD
20 BRL5.52724 CAD
50 BRL13.81810 CAD
100 BRL27.63620 CAD
250 BRL69.09050 CAD
500 BRL138.18100 CAD
1000 BRL276.36200 CAD
2000 BRL552.72400 CAD
5000 BRL1381.81000 CAD
10000 BRL2763.62000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / الريال البرازيلي
1 CAD3.61845 BRL
5 CAD18.09225 BRL
10 CAD36.18450 BRL
20 CAD72.36900 BRL
50 CAD180.92250 BRL
100 CAD361.84500 BRL
250 CAD904.61250 BRL
500 CAD1809.22500 BRL
1000 CAD3618.45000 BRL
2000 CAD7236.90000 BRL
5000 CAD18092.25000 BRL
10000 CAD36184.50000 BRL