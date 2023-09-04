10 آلاف ريال برازيلي إلى دولار كندي

تحويل BRL إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ brl
٢٬٧٤٧٫١٨ cad

1.00000 BRL = 0.27472 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:58 UTC
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BRL إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.07889.14761.465271.668090.954218.3882
1GBP1.1686311.25975104.1781.712321.949321.1151121.4884
1USD0.927650.793808182.69721.359251.547390.8851517.0577
1INR0.01121740.009598970.012092310.01643650.01871150.01070350.206267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار كندي
1 BRL0.27472 CAD
5 BRL1.37359 CAD
10 BRL2.74718 CAD
20 BRL5.49436 CAD
50 BRL13.73590 CAD
100 BRL27.47180 CAD
250 BRL68.67950 CAD
500 BRL137.35900 CAD
1000 BRL274.71800 CAD
2000 BRL549.43600 CAD
5000 BRL1373.59000 CAD
10000 BRL2747.18000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / الريال البرازيلي
1 CAD3.64010 BRL
5 CAD18.20050 BRL
10 CAD36.40100 BRL
20 CAD72.80200 BRL
50 CAD182.00500 BRL
100 CAD364.01000 BRL
250 CAD910.02500 BRL
500 CAD1820.05000 BRL
1000 CAD3640.10000 BRL
2000 CAD7280.20000 BRL
5000 CAD18200.50000 BRL
10000 CAD36401.00000 BRL