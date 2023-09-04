5000 ريال برازيلي إلى دولار كندي

تحويل BRL إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

5000 brl
1373.69 cad

1.00000 BRL = 0.27474 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:59 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

BRL إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 CAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077989.13931.465241.668190.9541518.3855
1GBP1.1686311.25965104.171.712311.949471.1150521.4856
1USD0.927750.793871182.69721.359351.547630.885217.0568
1INR0.01121840.009599740.012092310.01643770.01871440.01070410.206256

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار كندي
1 BRL0.27474 CAD
5 BRL1.37369 CAD
10 BRL2.74738 CAD
20 BRL5.49476 CAD
50 BRL13.73690 CAD
100 BRL27.47380 CAD
250 BRL68.68450 CAD
500 BRL137.36900 CAD
1000 BRL274.73800 CAD
2000 BRL549.47600 CAD
5000 BRL1373.69000 CAD
10000 BRL2747.38000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / الريال البرازيلي
1 CAD3.63983 BRL
5 CAD18.19915 BRL
10 CAD36.39830 BRL
20 CAD72.79660 BRL
50 CAD181.99150 BRL
100 CAD363.98300 BRL
250 CAD909.95750 BRL
500 CAD1819.91500 BRL
1000 CAD3639.83000 BRL
2000 CAD7279.66000 BRL
5000 CAD18199.15000 BRL
10000 CAD36398.30000 BRL