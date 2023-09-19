الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار كندي

تحويل CZK إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٥٨٨٫٢٦ cad

1.00000 CZK = 0.05883 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:0 UTC
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CZK إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065588.581.438111.663150.966618.2178
1GBP1.1547311.23025102.2761.660471.920321.1161721.0347
1USD0.938550.812843183.13471.34971.560910.907217.0979
1INR0.01128920.009777420.012028710.01623510.01877570.01091240.205665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار كندي
1 CZK0.05883 CAD
5 CZK0.29413 CAD
10 CZK0.58826 CAD
20 CZK1.17651 CAD
50 CZK2.94128 CAD
100 CZK5.88256 CAD
250 CZK14.70640 CAD
500 CZK29.41280 CAD
1000 CZK58.82560 CAD
2000 CZK117.65120 CAD
5000 CZK294.12800 CAD
10000 CZK588.25600 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CAD16.99940 CZK
5 CAD84.99700 CZK
10 CAD169.99400 CZK
20 CAD339.98800 CZK
50 CAD849.97000 CZK
100 CAD1699.94000 CZK
250 CAD4249.85000 CZK
500 CAD8499.70000 CZK
1000 CAD16999.40000 CZK
2000 CAD33998.80000 CZK
5000 CAD84997.00000 CZK
10000 CAD169994.00000 CZK