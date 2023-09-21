الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليرة تركية

تحويل CZK إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
١١٬٧٩٧٫٩٠ try

1.00000 CZK = 1.17979 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 9:10 UTC
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CZK إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.06688.63791.438571.664320.967418.2374
1GBP1.1540711.2303102.2991.660291.920841.1164521.0483
1USD0.93810.81281183.151.34951.561280.907517.1083
1INR0.01128190.009775220.012026510.01622970.01877670.0109140.205752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / ليرة تركية
1 CZK1.17979 TRY
5 CZK5.89895 TRY
10 CZK11.79790 TRY
20 CZK23.59580 TRY
50 CZK58.98950 TRY
100 CZK117.97900 TRY
250 CZK294.94750 TRY
500 CZK589.89500 TRY
1000 CZK1179.79000 TRY
2000 CZK2359.58000 TRY
5000 CZK5898.95000 TRY
10000 CZK11797.90000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 TRY0.84761 CZK
5 TRY4.23804 CZK
10 TRY8.47609 CZK
20 TRY16.95218 CZK
50 TRY42.38045 CZK
100 TRY84.76090 CZK
250 TRY211.90225 CZK
500 TRY423.80450 CZK
1000 TRY847.60900 CZK
2000 TRY1695.21800 CZK
5000 TRY4238.04500 CZK
10000 TRY8476.09000 CZK