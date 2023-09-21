يوان صيني إلى ليرة تركية

تحويل CNY إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
3698.37 try

1.00000 CNY = 3.69837 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 8:9 UTC
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CNY إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.0660588.621.437941.662460.964718.2055
1GBP1.1554711.2317102.391.661381.920781.1146821.0344
1USD0.938050.811886183.12931.348851.559450.904917.0775
1INR0.01128410.009766540.012029510.01622590.01875940.01088550.205433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ليرة تركية
1 CNY3.69837 TRY
5 CNY18.49185 TRY
10 CNY36.98370 TRY
20 CNY73.96740 TRY
50 CNY184.91850 TRY
100 CNY369.83700 TRY
250 CNY924.59250 TRY
500 CNY1849.18500 TRY
1000 CNY3698.37000 TRY
2000 CNY7396.74000 TRY
5000 CNY18491.85000 TRY
10000 CNY36983.70000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Chinese Yuan RMB
1 TRY0.27039 CNY
5 TRY1.35195 CNY
10 TRY2.70390 CNY
20 TRY5.40780 CNY
50 TRY13.51950 CNY
100 TRY27.03900 CNY
250 TRY67.59750 CNY
500 TRY135.19500 CNY
1000 TRY270.39000 CNY
2000 TRY540.78000 CNY
5000 TRY1351.95000 CNY
10000 TRY2703.90000 CNY