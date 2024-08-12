10 يوان صيني إلى ليرة تركية

تحويل CNY إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

10 cny
46.73 try

¥1.000 CNY = TL4.673 TRY

Mid-market exchange rate at 10:36
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CNY إلى TRY مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7951.3720.9150.7841.51683.9551.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.180.965
1 EUR1.0928.5151.49910.8561.65591.7081.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ليرة تركية
1 CNY٤٫٦٧٣٤٦ TRY
5 CNY٢٣٫٣٦٧٣٠ TRY
10 CNY٤٦٫٧٣٤٦٠ TRY
20 CNY٩٣٫٤٦٩٢٠ TRY
50 CNY٢٣٣٫٦٧٣٠٠ TRY
100 CNY٤٦٧٫٣٤٦٠٠ TRY
250 CNY١٬١٦٨٫٣٦٥٠٠ TRY
500 CNY٢٬٣٣٦٫٧٣٠٠٠ TRY
1000 CNY٤٬٦٧٣٫٤٦٠٠٠ TRY
2000 CNY٩٬٣٤٦٫٩٢٠٠٠ TRY
5000 CNY٢٣٬٣٦٧٫٣٠٠٠٠ TRY
10000 CNY٤٦٬٧٣٤٫٦٠٠٠٠ TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Chinese Yuan RMB
1 TRY٠٫٢١٣٩٧ CNY
5 TRY١٫٠٦٩٨٧ CNY
10 TRY٢٫١٣٩٧٤ CNY
20 TRY٤٫٢٧٩٤٨ CNY
50 TRY١٠٫٦٩٨٧٠ CNY
100 TRY٢١٫٣٩٧٤٠ CNY
250 TRY٥٣٫٤٩٣٥٠ CNY
500 TRY١٠٦٫٩٨٧٠٠ CNY
1000 TRY٢١٣٫٩٧٤٠٠ CNY
2000 TRY٤٢٧٫٩٤٨٠٠ CNY
5000 TRY١٬٠٦٩٫٨٧٠٠٠ CNY
10000 TRY٢٬١٣٩٫٧٤٠٠٠ CNY