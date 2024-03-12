20 ليرة تركية إلى يوان صيني

تحويل TRY إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

20 try
4.48 cny

1.000 TRY = 0.2239 CNY

Mid-market exchange rate at 12:57
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٥٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٧٦١٫٣٤٩٣٫٦٧٣٤٨٫٨٥١
1 EUR١٫٠٩٢1٠٫٨٥٥٣٠٥٫٠١٢٩٠٫٤٢٨١٫٤٧٣٤٫٠١٢٥٣٫٣٦٨
1 GBP١٫٢٧٨١٫١٧1٣٥٦٫٧٩١٠٥٫٧٧٩١٫٧٢٤٤٫٦٩٤٦٢٫٤٢٧
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٦٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Chinese Yuan RMB
1 TRY٠٫٢٢٣٨٧ CNY
5 TRY١٫١١٩٣٤ CNY
10 TRY٢٫٢٣٨٦٧ CNY
20 TRY٤٫٤٧٧٣٤ CNY
50 TRY١١٫١٩٣٣٥ CNY
100 TRY٢٢٫٣٨٦٧٠ CNY
250 TRY٥٥٫٩٦٦٧٥ CNY
500 TRY١١١٫٩٣٣٥٠ CNY
1000 TRY٢٢٣٫٨٦٧٠٠ CNY
2000 TRY٤٤٧٫٧٣٤٠٠ CNY
5000 TRY١٬١١٩٫٣٣٥٠٠ CNY
10000 TRY٢٬٢٣٨٫٦٧٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ليرة تركية
1 CNY٤٫٤٦٦٩٤ TRY
5 CNY٢٢٫٣٣٤٧٠ TRY
10 CNY٤٤٫٦٦٩٤٠ TRY
20 CNY٨٩٫٣٣٨٨٠ TRY
50 CNY٢٢٣٫٣٤٧٠٠ TRY
100 CNY٤٤٦٫٦٩٤٠٠ TRY
250 CNY١٬١١٦٫٧٣٥٠٠ TRY
500 CNY٢٬٢٣٣٫٤٧٠٠٠ TRY
1000 CNY٤٬٤٦٦٫٩٤٠٠٠ TRY
2000 CNY٨٬٩٣٣٫٨٨٠٠٠ TRY
5000 CNY٢٢٬٣٣٤٫٧٠٠٠٠ TRY
10000 CNY٤٤٬٦٦٩٫٤٠٠٠٠ TRY