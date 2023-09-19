ين ياباني إلى يوان صيني

تحويل JPY إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
495.33 cny

1.00000 JPY = 0.04953 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 16:25 UTC
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JPY إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.06688.62141.437231.661210.9630518.3065
1GBP1.1535411.2297102.231.657941.916321.1109121.1178
1USD0.93810.813206183.13451.348251.558360.9034517.1731
1INR0.0112840.009781820.012028710.01621770.01874510.01086730.20657

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / Chinese Yuan RMB
100 JPY4.95327 CNY
1000 JPY49.53270 CNY
1500 JPY74.29905 CNY
2000 JPY99.06540 CNY
3000 JPY148.59810 CNY
5000 JPY247.66350 CNY
5400 JPY267.47658 CNY
10000 JPY495.32700 CNY
15000 JPY742.99050 CNY
20000 JPY990.65400 CNY
25000 JPY1238.31750 CNY
30000 JPY1485.98100 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ين ياباني
1 CNY20.18870 JPY
5 CNY100.94350 JPY
10 CNY201.88700 JPY
20 CNY403.77400 JPY
50 CNY1009.43500 JPY
100 CNY2018.87000 JPY
250 CNY5047.17500 JPY
500 CNY10094.35000 JPY
1000 CNY20188.70000 JPY
2000 CNY40377.40000 JPY
5000 CNY100943.50000 JPY
10000 CNY201887.00000 JPY