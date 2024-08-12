1 يوان صيني إلى ين ياباني

تحويل CNY إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
21 jpy

¥1.000 CNY = ¥20.52 JPY

Mid-market exchange rate at 09:08
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CNY إلى JPY مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7841.51683.9671.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7690.17
1 CAD0.7285.67910.6670.5711.10461.1580.965
1 EUR1.0928.5141.49910.8561.65691.6831.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ين ياباني
1 CNY٢٠٫٥١٥٥٠ JPY
5 CNY١٠٢٫٥٧٧٥٠ JPY
10 CNY٢٠٥٫١٥٥٠٠ JPY
20 CNY٤١٠٫٣١٠٠٠ JPY
50 CNY١٬٠٢٥٫٧٧٥٠٠ JPY
100 CNY٢٬٠٥١٫٥٥٠٠٠ JPY
250 CNY٥٬١٢٨٫٨٧٥٠٠ JPY
500 CNY١٠٬٢٥٧٫٧٥٠٠٠ JPY
1000 CNY٢٠٬٥١٥٫٥٠٠٠٠ JPY
2000 CNY٤١٬٠٣١٫٠٠٠٠٠ JPY
5000 CNY١٠٢٬٥٧٧٫٥٠٠٠٠ JPY
10000 CNY٢٠٥٬١٥٥٫٠٠٠٠٠ JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Chinese Yuan RMB
100 JPY٤٫٨٧٤٣٧ CNY
1000 JPY٤٨٫٧٤٣٧٠ CNY
1500 JPY٧٣٫١١٥٥٥ CNY
2000 JPY٩٧٫٤٨٧٤٠ CNY
3000 JPY١٤٦٫٢٣١١٠ CNY
5000 JPY٢٤٣٫٧١٨٥٠ CNY
5400 JPY٢٦٣٫٢١٥٩٨ CNY
10000 JPY٤٨٧٫٤٣٧٠٠ CNY
15000 JPY٧٣١٫١٥٥٥٠ CNY
20000 JPY٩٧٤٫٨٧٤٠٠ CNY
25000 JPY١٬٢١٨٫٥٩٢٥٠ CNY
30000 JPY١٬٤٦٢٫٣١١٠٠ CNY