ليف بلغاري إلى ين ياباني

تحويل BGN إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٨٠٬٦٦٥ jpy

1.00000 BGN = 80.66510 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 5:1 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

BGN إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.3631.434711.660030.957218.2162
1GBP1.1584811.232102.3631.662031.923051.108921.1023
1USD0.94030.811688183.0871.349051.560910.900217.1285
1INR0.0113170.009769140.012035610.01623660.01878650.01083440.206151

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليف بلغاري

BGN إلى USD

BGN إلى EUR

BGN إلى NZD

BGN إلى CAD

BGN إلى AUD

BGN إلى SGD

BGN إلى GBP

BGN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لياف بلغاري / ين ياباني
1 BGN80.66510 JPY
5 BGN403.32550 JPY
10 BGN806.65100 JPY
20 BGN1613.30200 JPY
50 BGN4033.25500 JPY
100 BGN8066.51000 JPY
250 BGN20166.27500 JPY
500 BGN40332.55000 JPY
1000 BGN80665.10000 JPY
2000 BGN161330.20000 JPY
5000 BGN403325.50000 JPY
10000 BGN806651.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / لياف بلغاري
100 JPY1.23969 BGN
1000 JPY12.39690 BGN
1500 JPY18.59535 BGN
2000 JPY24.79380 BGN
3000 JPY37.19070 BGN
5000 JPY61.98450 BGN
5400 JPY66.94326 BGN
10000 JPY123.96900 BGN
15000 JPY185.95350 BGN
20000 JPY247.93800 BGN
25000 JPY309.92250 BGN
30000 JPY371.90700 BGN